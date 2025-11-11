Штрафы за экономические преступления в России вырастут в полтора раза

Правительство одобрило проект, повышающий в 1,5 раза и более размеры штрафов за экономические преступления. Об этом сообщили «Известия» .

Согласно проекту, наказание за мошенничество увеличится до 1,5 миллиона рублей, а за использование чужого товарного знака — до 2,5 миллиона. Штраф за незаконную банковскую деятельность возрастет до пяти миллионов рублей.

Изменения также затронут статьи о незаконном предпринимательстве, неуплате налогов и нарушении авторских прав. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, поправки внесли из-за инфляции — штрафы установят на уровне, адекватному размеру ущерба.

Инициаторы проекта выразили уверенность, что поправки укрепят правопорядок в сфере предпринимательской деятельности.

