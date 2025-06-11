Штрафы за алкоголь могут увеличить до 5000

СРЗП призвала увеличить штраф за алкоголь у детской площадки до 5000 рублей

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой по борьбе с распитием алкогольных напитков на детских площадках. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По словам лидера фракции Сергея Миронова, проблема особо актуальна летом — территории двора и детские площадки становятся предметом для посиделок взрослых.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — сказал Миронов.

По его словам, сейчас таких людей штрафуют максимум на 1500 рублей. Наказание нужно ужесточить, потому что оно слишком мало и не останавливает любителей выпить во дворе.

«Доходит до того, что жители многоквартирных домов сами просят власти демонтировать скамейки у подъезда, чтобы под окнами никто не шумел», — отметил глава СРЗП.

Миронов предложил повысить штрафы хотя бы до пяти тысяч. Если такие меры не помогут — увеличить еще больше.

При этом одними штрафными санкциями проблему не получится решить. Людям дорого пить алкоголь в специальных заведениях, дома сидеть в жару — тоже не захотят.

«Значит нужно создавать специальную инфраструктуру для отдыха граждан. Тогда проблема распития алкоголя около дома уже не будет такой актуальной», — сказал Миронов.

Ранее в Пензенской области компания распивала алкоголь на лавочке. Посиделки закончились дракой.