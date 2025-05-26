Распитие алкоголя на лавочке закончилось избиением и уголовным делом в Пензенской области

В Земетчинском районе случилось происшествие, связанное с физическим насилием. В местное медицинское учреждение поступил пациент с признаками избиения, им оказался 31-летний мужчина. Об этом сайту «Пенза Пресс» сообщили в УМВД по Пензенской области.

По данным полицейских, личность нападавшего удалось установить после опроса потерпевшего. Им оказался 25-летний знакомый пострадавшего.

Задержанный рассказал, что они вместе проводили время на лавочке и распивали спиртные напитки. Внезапно между приятелями возникла ссора, причины которой подозреваемый не смог вспомнить. В результате конфликта молодой человек повалил своего собутыльника на землю и начал наносить ему удары по лицу.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.