Штраф для помогавшей бойцам СВО россиянки вызвал негодование в Госдуме

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий возмутился решением оштрафовать жительницу Вологодской области, которая вместе с мужем везла стройматериалы для нужд участников специальной военной операции. Своим отношением к происходящему он поделился в Telegram-канале .

«Возможно такое представить 80 лет назад во время Великой Отечественной? Да никогда!», — заявил он.

По словам парламентария, женщине назначили административное наказание в размере 150 тысяч рублей за перегруз автомобиля, на котором перевозились доски для обустройства блиндажей.

Слуцкий назвал ситуацию «из ряда вон выходящей» и подчеркнул, что подобные инициативы граждан должны поощряться, а не наказываться. Он напомнил о схожем деле в Воронеже, где суд отменил штраф, признав действия волонтера законными, так как груз предназначался для подразделений в зоне СВО.

Депутат сообщил, что вологодским патриотам окажут юридическую поддержку и в случае необходимости покроют сумму штрафа.

Ранее российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за похвалу в адрес ВСУ.