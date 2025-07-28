Бойца оштрафовали на 2,5 млн рублей за похвалу в адрес ВСУ

Российского военнослужащего Сефербега Гаджиева оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за похвалу в адрес ВСУ. Подробности сообщило издание «Коммерсант» .

В сентябре прошлого года Гаджиев в разговоре с сослуживцами пугал их рассказами о якобы успехах украинской армии и неудачах российской. На тот момент он являлся начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад.

Суд первой инстанции признал Гаджиева виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС России с использованием служебного положения. Прапорщик признал вину и получил 5,5 года колонии общего режима с ограничениями и лишением воинского звания.

Военный суд смягчил приговор военнослужащему в ответ на жалобу и заменил срок на штраф три миллиона рублей. С учетом пребывания прапорщика под арестом, сумму штрафа снизили до 2,5 миллиона рублей.

Суд установил, что Гаджиев не был инициатором преступного сговора. Ему вернули звание и теперь он сможет продолжить службу в зоне СВО.