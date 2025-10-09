Путин начал с самого важного: о чем он говорил с Алиевым на первой за год встрече

В Душанбе состоялась первая за год встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Ее главной темой заявляли двусторонние отношения, но российский лидер начал разговор с наиболее чувствительного вопроса — крушения самолета AZAL в Актау.

Катастрофа в Актау: выводы по итогам расследования Путин напомнил, что виделся с Алиевым в Пекине недавно «накоротке» и несколько раз разговаривал по телефону. Именно в такой беседе — при первом разговоре о катастрофе — президент принес извинения за произошедшую в российском небе трагедию и выразил соболезнования семьям погибших.

Хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию.

Глава государства подчеркнул, что следствие заканчивается и можно говорить о причинах катастрофы, которая связана с несколькими обстоятельствами. «Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — пояснил Путин.

Второй причиной он назвал технические сбои российской системы ПВО: две выпущенные ракеты не поразили самолет напрямую, иначе он бы рухнул на месте, а взорвались в нескольких метрах от борта — возможно, самоликвидировались.

И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и сообщил российским диспетчерам. И это все зафиксировано в так называемых черных ящиках.

Самолету, добавил президент, предлагали совершить посадку в Махачкале, но пилот принял решение вернуться в аэропорт базирования, а потом — в Казахстан.

Фото: РИА «Новости»

Все причины крушения указали в официальных документах на основе тщательного анализа технических характеристик того, что происходило. Содержимое черного ящика выверяли по секундам.

Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц. Конечно, слова, направленные на моральную поддержку семей, в таких случаях не решают главную проблему — не вернуть к жизни людей, которые ушли из жизни в результате трагедии.

Путин подчеркнул, что на объективную оценку случившегося требуется определенное время. И поставить точку в расследовании катастрофы в Актау пока нельзя, хотя практически всю имеющуюся информацию он привел.

Фото: РИА «Новости»

Алиев поблагодарил за предоставленные подробные данные и напомнил, что именно из-за крушения отменил свое участие в неформальном саммите СНГ.

«Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», — сказал азербайджанский лидер.

Развитие отношений России и Азербайджана Президент также отметил, что взаимные интересы России и Азербайджана, несмотря ни на что, во многих сферах близки. В первую очередь это касается успешно развивающихся торгово-экономических связей.

В прошлом году мы прибавили где-то 6%, а в этом году уже 16 с лишним торговый оборот прибавил. Это очень хороший показатель.

Всегда на высоком уровне находились и гуманитарные связи двух стран. Путин поблагодарил Алиева за это и заметил, что Россия сделает все для сохранения такой динамики. Он также указал на плотную совместную работу российского и азербайджанского МИД на международных площадках. «Надеюсь, это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений и союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все, чтобы реализовывать его основные положения», — заключил Путин. Алиев согласился с ним и добавил, что никого замедления или отката не было и по всем другим направлениям. «Наоборот, те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, успешно реализуются», — сказал он. Повестку дня президент Азербайджана назвал обширной и позитивной.