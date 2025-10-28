Шойгу шокировал коварными планами Запада против России

Власти западных государств пытаются разделить Россию на десятки мелких стран. Об этом в статье для aif.ru рассказал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Для этого Запад оказывает беспрецедентное давление на российское общество. По словам Шойгу, против России развернулась мощная пропагандистская машина.

Эта структура направлена на подрыв духовных и культурных основ России. Также, добавил бывший министр обороны, западные государства пытаются внести раскол между россиянами и жителями стран СНГ.

Шойгу полагает, что западные власти ошибочно воспринимают многонациональность России как ее слабость. Поэтому и бьют именно в эту точку.

Секретарь Совета безопасности считает, что конечная цель таких действий — «десуверенизация» и раздел России на десятки стран. Эти государства Запад уже попытается взять под контроль.

Однако в Европе и в США не понимают, как на самом деле устроено российское общество, добавил Шойгу. И не могут осознать, что Россия способна выстоять под любым внешним давлением.

Ранее Шойгу словами Суворова предостерег Европу от идеи войны с Россией.