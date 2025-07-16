Россия готова к равноправному диалогу с Европой, а стремление европейских государств к конфликту может обернуться плачевными последствиями для них самих. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту» .

По его словам, среди европейских граждан увеличивается число сомневающихся в том, насколько верен курс Брюсселя на безоговорочное противостояние с Москвой. При этом перспективы возобновления диалогу между Россией и Европой на сегодняшний день есть.

«Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: „Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб“», — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совета безопасности ответил на заявление ФРГ о снятии запрета на использование Украиной дальнобойного оружия. Он напомнил, что у России есть возможности ответных шагов.