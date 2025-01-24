Шойгу предупредил о росте риска столкновения ядерных держав

Геополитическое соперничество крупных стран на международной арене обостряется, выросли риски столкновения ядерных держав. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС .

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — сказал он.

Шойгу отметил, что западные страны развязали против России и Белоруссии «идеологическую и ценностную агрессию». Недружественные государства пытаются ослабить нас не только экономическими ограничениями, но и дестабилизацией внутренней обстановки, хотят подорвать общественные устои.

По мнению секретаря Совбеза, эти действия Запада негативно сказываются на международной обстановке.

Еще в октябре прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Россия допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии. Также он предупредил западных лидеров, что их вовлеченность в конфликт на Украине создает глобальные риски.