Шойгу обсудил Украину с белорусским коллегой Вольфовичем

Шойгу: Украина показала уродливое лицо, ее действия не могут быть нормальными

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем в Москве. Они сошлись в оценке конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» .

«Нам есть что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо», — заявил Шойгу.

Он указал, что Украина пытается доказать миру, будто «действует в рамках правового поля, что, естественно, ни для кого не может быть нормальным».

Секретарь Совета безопасности напомнил, что ВСУ обстреливают гражданские объекты и уничтожают мирных людей. Шойгу предположил, что все здравомыслящие люди и страны оценивают эту обстановку одинаково.

Вольфович также подтвердил планы властей Белоруссии на стратегическое партнерство с Россией во всех областях, включая сферу безопасности.

В пятницу, 9 августа, президент Владимир Путин собрал в Ново-Огареве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании обсудили борьбу с терроризмом.