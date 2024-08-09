Путин провел совещание Совета безопасности

Президент Владимир Путин провел в Ново-Огареве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой совещания стала борьба с терроризмом. С докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Кроме них, на совещании присутствовали заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр обороны Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента Сергей Иванов, помощник президента Николай Патрушев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В прошлый раз Путин собирал у себя глав силовых ведомств 7 августа из-за ситуации в Курской области.