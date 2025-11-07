Шойгу объявил о необходимости «сибиризации» России

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу призвал «сибиризировать» Россию во время своей рабочей поездки в Красноярск. Об этом сообщили «Ведомости» .

Так Шойгу отреагировал на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о включении региона в кластер по глубокой переработке цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

По словам губернатора, в Приангарье сосредоточено 11 крупных месторождений с редкими ресурсами. Секретарь Совбеза отметил, что России давно пора заняться «сибиризацией».

Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов нацелен на формирование сырьевой базы для обеспечения лидерства России. Этот проект имеет стратегическое значение для страны и находится под личным контролем президента Владимира Путина, пояснил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами. Он подчеркнул, что это «старые регионы, которые исторически наши».