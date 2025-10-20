Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами

Новороссию и Донбасс не нужно называть «новыми» регионами России. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, его слова привели «Известия» .

«Хорошо, что вы не сказали „новые регионы“. Потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые регионы, которые исторически наши», — отметил он.

В сентябре 2022 года прошли референдумы о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По итогам обработки бюллетеней за присоединение в разных регионах высказались от 87 до 99% участников голосования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодня вся страна ведет праведную битву за единство исторической судьбы и любовь к Родине. По его словам, народ отстаивает русский язык, общую культуру, веру, традиции и ценности.