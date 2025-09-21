Песков рассказал, как в 2015 году украинцы шипели на него за георгиевскую ленту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку. В 2015 году во время переговоров в Минске представители украинской делегации выразили недовольство его символикой.

«Это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой — с предшественницей, та порвалась совсем — в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что „зачем я это таскаю“. Я говорил: „Не ваше это дело“.», — рассказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Он объяснил, что прикрепляет георгиевскую ленту к своей сумке.

Ранее в Латвии полиция задержала восемь человек за празднование Дня Победы 9 мая. Было возбуждено 67 уголовных дел, связанных с использованием праздничной символики, включая георгиевские ленты в букетах и значки на одежде. Также «нарушители правопорядка» пытались петь советские военные песни и возлагать цветы.