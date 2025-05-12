В Латвии за празднование Дня Победы возбудили почти 70 уголовных дел

В Латвии за празднование Дня Победы 9 мая полиция задержала восемь человек и возбудила 67 уголовных дел. Об этом сообщило агентство LETA .

Начальник Главного управления охраны порядка Государственной полиции Андрис Зеллис заявил, что большинство из 67 уголовных дел возбуждены за использование праздничной символики в общественных местах, в том числе георгиевских лент в букетах и значков на одежде. Кроме того, люди пытались исполнять советские военные песни и возложить цветы.

«Попыток собраться у бывшего памятника в Парке Победы больше не происходит, хотя один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф», — сказал он.

Ранее Зеллис сообщал о составлении административных протоколов и штрафах до 350 евро за празднование Дня Победы. Ura.ru заявил, что власти наказывали даже за лайки к постам в соцсетях. На кладбищах, где похоронены советские солдаты, 9 мая дежурила полиция.