Шаман с Мизулиной проголосовали на выборах в Москве
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, пришел на выборы в Государственную думу вместе с супругой Екатериной Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. Они отдали свои голоса на избирательном участке № 183 в центре Москвы.
Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Основным днем выборов станет 20 сентября. Всего россиянам предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 депутатов. Половина мандатов распределяется по итогам голосования за партийные списки, еще 225 депутатов избираются в одномандатных округах.
Явка на выборах депутатов Госдумы после завершения первого дня голосования составила 29,45%.
Ранее многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и известный блогер Саша Стоун указал на высокий уровень контроля за прозрачностью голосования в Одинцове. Также прозрачность голосования в Одинцове оценили блогеры Фарид Аллахвердиев и Рахман Ахметбеков.