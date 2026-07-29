Сестра умершего сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) Дарлин не стала голосовать по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости».

В голосовании не участвовали только два члена верхней палаты американского конгресса, одна из них — Грэм. Причины такого решения остались неизвестными. Возможно, они связаны с растянувшейся на два дня похоронной церемонией республиканца.

Именно Дарлин Грэм временно заняла место покойного сенатора — до конца его срока. Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) скончался от расслоения аорты на фоне атеросклероза. Политику был 71 год.