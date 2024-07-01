Сертификат на бесплатный отдых для многодетных семей предложили создать в России

В ГД предложили ввести сертификат на бесплатный отдых для многодетных семей

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать сертификаты на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей. Письмо, которое она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, появилось в распоряжении ТАСС .

«Предлагается с 2025 года ввести сертификат на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей, который полностью покроет их расходы на посещение оздоровительного учреждения», — указала Лантратова документе.

Предполагается, что действовать сертификат будет около трех лет с момента рождения третьего или последующего ребенка в семье. По ее мнению, такое нововведение будет хорошим способом поддержки многодетных родителей. Мера позволит обеспечить полноценное послеродовое восстановление и сократить психологическое напряжение.

Еще одно нововведение коснется многодетных семей с 1 июля. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, таких родителей освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ.