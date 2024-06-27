Многодетные семьи в России освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ

Володин: многодетные семьи с 1 июля освободят от комиссии при оплате ЖКУ

Фото: Unsplash

Многодетных родителей в России освободят от банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Закон вступит в силу 1 июля, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Мера затронет и другие категории населения, которые нуждаются в социальной поддержке. Это инвалиды, пенсионеры и ветераны боевых действий.

«Для многих комиссия [от ежемесячной уплаты коммунальных платежей] ощутима. Решение <…> позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — указал Володин.

Ранее стало известно, кому в России проиндексируют пенсии. Инициатива коснется 7,87 миллиона жителей.

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