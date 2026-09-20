Сергея Меняйло переизбрали главой Северной Осетии

Депутаты парламента Республики Северная Осетия-Алания переизбрали главу региона Сергея Меняйло на второй срок. Трансляцию заседания провели на сайте республиканской администрации.

Меняйло победил с большим перевесом. За его кандидатуру депутаты отдали 61 голос, за двух других кандидатов в сумме только пять.

Переизбранный глава республики принес присягу.

Ранее парламент Карачаево-Черкесии избрал главой республики Рашида Темрезова. Чиновнику 50 лет, он возглавляет регион с 2011 года. За его кандидатуру парламентарии проголосовали единогласно.

В рамках Единого дня голосования в восьми регионах жители напрямую выбирают глав субъектов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии эта прерогатива принадлежит депутатам региональных парламентов.