Парламент Карачаево-Черкесии избрал главой республики Рашида Темрезова

Все 48 депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики единогласно проголосовали за кандидатуру 50-летнего Рашида Темрезова, возглавляющего регион с 2011 года. Об этом сообщил ТАСС .

Также на пост баллотировались депутаты регионального парламента Александр Чайка, от партии ЛДПР, и Крым Шнахов от «Справедливой России». Кандидатуру Темрезова выдвинула «Единая Россия».

В апреле на встрече с главой КЧР президент Владимир Путин поручил ему продолжить работу по привлечению ветеранов специальной военной операции к работе в органах власти. Также речь шла о развитии медицины, в том числе о новом реабилитационном центре и центре экзопротезирования.