Сергей Нарышкин заявил о возможном исчерпании мобилизационного потенциала Украины за год

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что мобилизационный потенциал на Украине будет исчерпан в течение года. Об этом он сказал на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, ссылаясь на прогнозы европейских разведок.