Сергей Нарышкин заявил о возможном исчерпании мобилизационного потенциала Украины за год
Нарышкин: мобилизационный потенциал Украины будет исчерпан в течение года
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что мобилизационный потенциал на Украине будет исчерпан в течение года. Об этом он сказал на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, ссылаясь на прогнозы европейских разведок.
«По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года», — отметил Сергей Нарышкин.
Недавно советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что точка невозврата на Украине пройдена. По его словам, Украину ждет вымирание: спасти страну может только Россия.