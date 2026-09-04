Советник президента Кобяков: только Россия может спасти Украину от вымирания

Точка невозврата на Украине пройдена. Такое заявление сделал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, чьи слова привело РИА «Новости».

По его словам, Украину ждет вымирание, спасти страну может только Россия.

«На Украине заканчивается пушечное мясо. Приезжие, например Келлог (экс-спецпосланник президента США Кит — прим. ред.), говорят открыто, что необходимо начать призыв женщин в ВСУ, понижают призывной возраст до 20 лет», — сказал он.

Однако на Украине на четырех умерших рождается только один ребенок, поэтому ей грозит вымирание.

Кобяков выступил на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Накануне состоялось пленарное заседание ВЭФ с участием президента Владимира Путина. Глава государства рассказал о развитии Дальнего Востока, мирном урегулировании конфликта на Украине, торговле, экономике и встрече с тигром.