Сергей Миронов предложил внедрить поощрения для россиян, ведущих ЗОЖ

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов считает, что нужно внедрить для россиян, придерживающихся здорового образа жизни, систему страховых, налоговых и сервисных льгот. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Предлагаю ввести систему поощрений — страховые, налоговые, сервисные — для граждан, ведущих здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации», — сказал Миронов.

Еще он выступил за расширение эксперимента «Персональные медицинские помощники» с диспансерных пациентов на всех граждан страны.

Парламентарий выразил мнение, что нужно разрешить россиянам подключать носимые гаджеты через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» в добровольном порядке. Эти предложения он обсудил с неврологом и спортивным врачом, медицинским блогером Антоном Епифановым.

Ранее Миронов предложил платить россиянам за долгий брак.