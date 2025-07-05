Сенатором от Курской области станет олимпийская чемпионка

Представляющий в Совете Федерацию Курскую область Алексей Кондратьев после сентябрьских выборов уступит свое кресло олимпийской чемпионке по фехтованию Евгении Ламоновой. Об этом со ссылкой на источники в федеральном и региональном правительствах сообщил РБК .

Собеседники агентства напомнили, что Кондратьева на пост сенатора назначил бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов, проходящий сейчас по уголовному делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сменит сенатора после избрания на выборах. Главным претендентом на кресло в верхней палате российского парламента источники назвали Евгению Ламонову.

Собеседники издания допустили, что Кондратьев останется в Совете Федерации, но станет представителем Тамбовской области, сенатором от которой был до 2020 года.

В середине июня стало известно, что свои полномочия досрочно сложит сенатор от Республики Коми Елена Шумилова. Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», такое решение она приняла после выхода из состава политического объединения.