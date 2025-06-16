Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет пост

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить полномочия члена Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

В сообщении отметили, что выход из партии после получения места в Совфеде от законодательного органа республики рассматривается как нарушение.

Когда сенатор получает мандат, он берет на себя обязательства перед избирателями и политической силой, которая его поддержала.

«Если политик больше не разделяет ценности партии, которая продвигала ее кандидатуру, то ей не по пути с командой», — добавили в заявлении.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «РИА Новости», что вопрос о сложении полномочий с Шумиловой рассмотрят на заседании 18 июня.

Елена Шумилова вошла в состав комитета Совета Федерации по региональной политике в сентябре 2020 года. Ее полномочия истекали в сентябре 2025 года.

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