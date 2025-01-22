Сенатор Климов указал на нестыковку в словах Трампа о сделке с Украиной

Сенатор Климов: РФ нужно выполнить задачи СВО, а не ждать «милости» от Запада

Призыв президента США Дональда Трампа пойти на сделку с Украиной, чтобы завершить конфликт, и угрозы очередными санкциями выглядят странно. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал зампред комитета Совета федерации России Андрей Климов.

«Нас предлагают наказать за то, в чем мы не виноваты», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что невозможно подписать мирное соглашение по конфликту на Украине без соответствующей позиции Штатов, потому что этот конфликт начался силами США.

Также он отметил, что именно Трамп в свое время подписал закон, в соответствии с которым Россию необходимо сдерживать как «противника США».

По словам зампреда, несмотря на то, что текущие антироссийские санкции имеют серьезную силу, страна продолжает укреплять оборону и социально-экономический аппарат.

Климов выразил мнение, что России не нужно ждать «милости» от зарубежных элит. Вместо этого, по его словам, нужно продолжать выполнение задач СВО, достижение которых и приведет к разрешению украинского конфликта.

Ранее Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной и немедленному прекращению СВО. По его словам, иначе у него не будет другого выбора, кроме как ввести против РФ новые санкции.