Семигина на посту сопредседателя партии СРЗП сменит участник СВО

Депутат Госдумы Геннадий Семигин покинул пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Его может заменить полковник Росгвардии Руслан Татаринов, который сейчас находится на СВО, сообщил председатель партии Сергей Миронов на очередном съезде, его слова привели «Ведомости» .

Политик пояснил, что получил заявление от Семигина о сложении полномочий, депутат планирует «сосредоточиться на другой работе» и останется рядовым членом партии.

Вторым сопредседателем по-прежнему является подполковник Росгвардии политический деятель, писатель Захар Прилепин. Должность второго сопредседателя пока вакантна.

«Я буду предлагать на этот пост нашего дорогого соратника Руслана Владимировича Татаринова. Это еще один полковник нашей гвардии, который сегодня находится на передовой», — сообщил Миронов.

В июне Госдума сменила главу комиссии по делам национальностей, сместив с этой должности Семигина. Он занимал

пост с октября 2021 года.