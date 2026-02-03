Семейную ипотеку предложили выдавать беременным россиянкам

Право на получение семейной ипотеки нужно предоставлять с седьмого месяца беременности, при этом важно позволить молодым семьям вносить первоначальный взнос частями. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Действующая государственная программа поддержки семей с детьми показала свою востребованность, но требует развития с учетом реальных жизненных ситуаций россиян», — сказал он.

По его словам, разрешить получение семейной ипотеки беременным необходимо, чтобы новорожденного сразу можно было привезти в новый дом. Также родителям нужно дать возможность разбить на части первоначальный взнос. Это снизит материальную нагрузку в начале и сделает программу доступнее для большего числа молодых россиян.

Депутат отметил, что такие меры станут обоснованным и своевременным шагом в рамках национальных приоритетов по повышению рождаемости и обеспечению граждан жильем.

Сейчас программа «Семейная ипотека» дает право семьям с детьми оформить жилищный заем по льготной ставке до 6% годовых. Главные критерии — наличие хотя бы одного ребенка младше шести лет.

«Однако будущие родители, ожидающие пополнения, под эти условия не подпадают. Предлагаемое изменение законодательства устранит этот пробел и предоставит гарантии», — уточнил Панеш.

Ранее юрист Никита Строков напомнил, что с 1 февраля семейную ипотеку можно оформлять только на обоих супругов. Он отметил, что льготные условия создали для россиян с детьми, а не для приобретения недвижимости с инвестиционными целями.