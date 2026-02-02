Юрист Строков напомнил, что с 1 февраля семейная ипотека может быть оформлена только на обоих супругов

С 1 февраля 2026 года вступили в силу обновленные правила участия в программе семейной ипотеки в России. Подробнее рассказал юрист Никита Строков «Краснодарским известиям» .

Специалист напомнил, что теперь семейную ипотеку можно оформить только на обоих супругов.

«Совместное участие супругов как созаемщиков повышает требования к финансовой устойчивости семьи как получателя займа, поскольку банк оценивает доходы и платежеспособность обоих», — отметил эксперт.

По его словам, льготные условия предназначены для улучшения жилищных условий семей с детьми, а не для приобретения дополнительной недвижимости с инвестиционными целями.