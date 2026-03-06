Пушков: остановка движения через Ормузский пролив обезвредила санкции против РФ

США своими действиями подорвали собственные антироссийские санкции в сфере поставок нефти. Об этом в своем телеграм-канале заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.

«Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что Вашингтон тем самым подорвал собственные нефтяные санкции против России. В результате американская политика привела к обратному эффекту.

В районе Ормузского пролива скопилось большое количество танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ. Более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших предупреждения Ирана, были поражены и сгорели.