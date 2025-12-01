Сбой на встрече с Путиным. Почему Венгрию пришлось спасать Сийярто

Сийярто помог переводчице Орбана во время переговоров с Путиным

Министру иностранных дел Венгрии Петру Сийярто пришлось лично помочь переводчице Виктора Орбана во время переговоров с Владимиром Путиным. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин .

В опубликованном фрагменте программы «Москва. Кремль. Путин» видно, что во время открытой части встречи переводчица венгерской делегации не расслышала одну из реплик российского президента о динамике товарооборота.

Чтобы не задерживать разговор, Сийярто вмешался и озвучил нужную фразу, фактически взяв на себя часть работы специалистки.

Переход между русским и венгерским осуществлялся последовательно, поэтому сбой сразу оказался заметен. Журналист отметил, что участие главы МИД ускорило перевод и позволило продолжить обсуждение без паузы.

Виктор Орбан 28 ноября прибыл в Москву с визитом. Перед поездкой он говорил, что основной темой разговора с президентом Владимиром Путиным будет вопрос поставок энергоносителей.

На встрече в Кремле политик заяил, что будет «очень рад», если Будапешт станет площадкой для встречи Путина и Трампа.

Венгерское издание отметило, что на встрече переводчица Орбана некорректно передала ему некоторые слова Путина — она опустила часть деталей.