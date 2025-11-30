Переводчица Орбана исказила слова Путина об Украине

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неточно передала ему слова президента России Владимира Путина об Украине. Об этом сообщило издание Telex .

Специалист корректно перевела приветствие и концовку, но отклонения по сути были в основной части. Слова Путина «мы с вами лично знакомы давно» она перевела как «я рад, что вы к нам приехали».

Когда глава государства сказал венгерскому премьеру, что Россия знает о его взвешенной позиции по украинской проблематике, переводчица донесла это так: «Я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас».

По данным пресс-службы правящей партии Fides, это лучшая переводчица с русского языка, которая якобы плохо услышала Путина.

«Возможно, у нее был не самый лучший день», — добавили в пресс-службе.

Ранее Орбан заявил, что признание европейскими странами поражения Украины в конфликте станет политическим землетрясением для Евросоюза.