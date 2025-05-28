У российской армии не останется другого выбора, кроме как нанести удар по Берлину, если военные из ФРГ будут принимать участие в атаках ВСУ своим оружием по России. На это указала главный редактор RT Маргарита Симоньян .

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве, <…> то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — написала она в Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что разрешение на использование Taurus указывает именно на участие Германии в атаках, поскольку сами украинцы не в состоянии ни обслуживать установки, ни ввести полетное задание.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Германия снова ведет себя так, как уже поступала в прошлом. Движение по наклонной в итоге приведет к краху ФРГ. Он выразил надежду, что ответственные немецкие политики остановят безумие.