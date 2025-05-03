В акции «Бессмертный полк» в Пекине участвовали более 1,2 тысячи человек

В Пекине прошла традиционная акция «Бессмертный полк», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие более 1,2 тысячи человек. Среди них были граждане России и стран СНГ, а также потомки советских и китайских солдат, сражавшихся в разных уголках континента, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Дети и взрослые, держа в руках портреты своих героев и красные флаги, прошли торжественным маршем под звуки военных песен по территории посольства России в Китае. Во главе колонны с портретом своего отца шел посол России в Китае Игорь Моргулов.

«Для меня этот день очень значим. Раньше я не знал, что мой дедушка воевал против японцев в 1945 году, он умер очень рано, в 1969 году, я был еще ребенком, и он мало что кому успел рассказать», — поделился участник шествия Андрей Кисенко.

Недавно он узнал из базы данных Министерства обороны России «Память народа», что дед был награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», а также медалью «За боевые заслуги» и Орденом Красной Звезды.

«Сегодня мой дедушка впервые здесь, в Китае, проходит в „Бессмертном полку“», — добавил Кисенко.

Ранее автомотопробег в честь Дня Победы стартовал в Израиле. Колонна из десятков машин и мотоциклов стартовала в Метуле на севере страны и финишировала в Эйлате на юге. Авто в колонне были украшены флагами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями сражавшихся героев и флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии.