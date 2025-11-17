«Самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог». Обаме предрекли тюремную решетку

Этот вывод сенатор сделал на основании разоблачений главы Национальной разведки США Тулси Габбард, которая указала на госизмену Обамы и его попытку устроить переворот. Данные об этом передадут в Минюст США, которе и будет принимать решение об уголовном преследовании бывшего президента.

«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведке, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — написал Пушков.

В августе 2025 года Габбард опубликовала рассекреченные копии писем руководителей американских разведывательных ведомств, работавших при Бараке Обаме. Из них следует, что у России не было ни намерения, ни возможностей вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.