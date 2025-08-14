Габбард: Россия не могла вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году

У России не было ни намерения, ни возможностей вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в соцсети X .

Она опубликовала рассекреченные копии писем руководителей американских разведывательных ведомств, работавших при Бараке Обаме.

По словам Габбард, эти документы стали доказательством фабрикации сведений о якобы имевшем место вмешательстве России.

«Электронные письма <…> показывают, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям», — написала она.

Также ранее стало известно, что в американский Минюст отправили отчет с доказательствами фальсификации данных о российском вмешательстве в выборы главы Соединенных Штатов девять лет назад.