Самолет, в котором могут находиться Уиткофф и Кушнер, пересек границу России

Самолет, на котором летят предположительно спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, пересек границу России. Об этом сообщил ТАСС .

В аэропорт Внуково приехали автомобили кортежа для встречи американских переговорщиков.

Визит Уиткоффа и Кушнера изначально был запланировал на август, но затем его дату несколько раз отодвигали.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не обращалась к украинским властям с просьбой прекратить удары на время визита спецпредставителей главы Соединенных Штатов. Он предположил, что это сделает американская сторона.