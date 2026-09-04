Песков предположил, что могут потребовать от Украины эмиссары США перед приездом в Москву

Песков: Россия не будет просить Киев прекратить атаки перед визитом Уиткоффа

Россия не будет договариваться с Украиной о прекращении ударов на время визита в Москву спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», — предположил Песков.

Ранее визит спецпосланников американского лидера в Россию был запланирован на август. Однако затем его перенесли на неопределенный срок.

При этом в конце августа в Москве побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он встретился с представителями российских спецслужб, точная программа его визита осталась неизвестной.