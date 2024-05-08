Саммит ЕАЭС начался в Москве | 360°

08 мая 2024, 17:17
Саммит ЕАЭС начался в Москве
Лидеры стран Евразийского союза открыли саммит в Москве
Саммит ЕАЭС в честь 10-летия Союза открылся в Москве. Председателем встречи стал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Для участия во встрече в Россию приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Первое заседание проходит в узком формате. Главными темами встречи станут итоги работы Евразийского союза за 10 лет, дальнейшие перспективы объединения и укрепление интеграционных процессов.
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После основного заседания к участникам встречи присоединятся президенты Узбекистана и Кубы, чьи государства обладают статусом наблюдателей в организации.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что после основной части встречи Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Дипломат пояснил, что эта встреча должна окончательно раскрыть отношения двух стран.
Международные отношения
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