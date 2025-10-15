Арест, иск или отставка? Чем Федорищеву обернется эксцентричное увольнение чиновника

Baza: Федорищева могут уволить с поста губернатора после отставки чиновника

После эксцентричного увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева самого могут отправить в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«По мнению адвоката Михаила Тимошатова, словами „уволен *****﻿“ трудовой договор расторгнуть невозможно“, — написали авторы поста.

Главу районной администрации вообще непросто уволить — законом прописан ряд действий, необходимых исполнить, прежде чем чиновника по-настоящему лишат должности.

Эксперты считают, что Жидков может подать на Федорищева заявление в прокуратуру о защите чести и достоинства и оспорить законность увольнения. В действия губернатора можно усмотреть состав административного правонарушения, за которое предусматривается арест сроком на 15 суток, отметил адвокат Оскар Черджиев.

По мнению адвоката Александра Зорина, Федорищев нарушил закон о государственном языке — после такого его самого якобы могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.

Во время визита в Кинельский район Федорищев увидел в грязи мемориальный камень с покореженной табличкой «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Это разозлило губернатора.