Самарский губернатор Федорищев извинился за резонансное увольнение чиновника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова с использованием нецензурной лексики. Об этом он заявил «Царьграду» .

По словам главы региона, основанием для отставки стало не единственное нарушение, а цепочка халатных действий. Ситуация с мемориальным камнем стала точкой кипения.

Однако Федорищев признал, что действительно отправил Жидкова в отставку в слишком жесткой форме.

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — отметил губернатор.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Федорищев отправляет Жидкова в отставку словами «уволен *****». После этого чиновник загремел в больницу.