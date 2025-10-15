Самарский чиновник Жидков напишет заявление об увольнении после слов Федорищева

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев эксцентрично отправил в отставку, напишет заявление об увольнении после выздоровления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Чиновник отметил, что действовал по утвержденному плану, развивая вверенную ему территорию.

«Принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — подчеркнул Жидков.

Федорищев отправил чиновника в отставку словами «уволен *****». По мнению экспертов, после этого губернатора могут самого якобы снять с должности или арестовать на 15 суток.