Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области за взятку

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил задержание министра транспорта региона Александра Балышева по делу о взяточничестве. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» .

«Если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более к той должности, которую он занимает, — вот эти люди нарушают закон», — отметил он, добавив, что за проступки должна следовать ответственность.

По словам губернатора, чиновников, не соблюдающих обязательства и устав, необходимо наказывать.

Точная сумма взятки не уточняется. После задержания на официальном сайте правительства региона в качестве исполняющего обязанности министра транспорта значится начальник управления дорожного хозяйства Анатолий Терещенко.