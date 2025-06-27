Главу Минтранса Херсонской области задержали по делу о взятках

Генический районный суд Херсонской области на два месяца арестовал министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона Александра Балышева и его заместителя — начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере от представителя строительной компании, занимающейся восстановлением дорог, в том числе пострадавших в ходе боевых действий. По данным следствия, чиновники взяли несколько миллионов рублей за общее покровительство этой компании.

«Предполагается, что уже в самое ближайшее время фигурантов отправят в Москву», — написали авторы публикации.

Информацию о том, что министра транспорта Херсонской области и его заместителя задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщил также РИА «Новости» в правоохранительных органах. Собеседник агентства не уточнил деталей.

Ранее главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко и главу местной администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Следователи установили, что в ноябре 2024 года чиновники через посредника потребовали от генерального директора коммерческой организации, занимающейся благоустройством района по госконтрактам, регулярно передавать им часть денег. Они были осведомлены о деятельности компании.