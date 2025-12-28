Западные страны сознательно закрывают глаза на многочисленные коррупционные скандалы на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр уверен, что европейским политикам просто выгодно не замечать воровство в Киеве. Таким образом они развязывают себе руки, чтобы продолжать использовать украинские власти как «военный таран», направленный на Россию.

В столицах Европы, пояснил Сергей Лавров, прекрасно видят, что происходит с выделяемыми Украине деньгами. Однако, несмотря на громкие расследования, поток помощи не прекращается.

Министр иронично описал позицию западных стран фразой «глаза широко закрыты». По его словам, коррупция не мешает реализации основного плана Запада: удерживать Украину в роли инструмента для давления на российские границы.

Обвинения по уже второму за месяц громкому коррупционному делу на Украине вновь грозят соратникам Владимира Зеленского. В конце ноября ему пришлось уволить из своего офиса Андрея Ермака.