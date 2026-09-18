С помощью ДЭГ на выборах в Госдуму проголосовали около 462 тысяч москвичей

Порядка 462 тысяч человек использовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы в Москве в первый час. Об этом сообщил сервис по наблюдению за голосованием.

Судя по информации на платформе, за первый час жителям столицы при голосовании по федеральному избирательному округу выдали свыше 475 тысяч бюллетеней.

Выборы депутатов ГД и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября. Главным выборным днем считается воскресенье. Проголосовать можно как на участке, так и на дому. Также жителям столицы и области доступно дистанционное электронное голосование. Заявки на него принимали до 14 сентября.

Избирательные участки заработали в Московском регионе в 08:00. В Подмосковье таким образом планируют проголосовать свыше 732 жителей. Еще 143 тысячи человек проголосуют не по месту регистрации.