«С ним все в порядке». Фейк о смерти еще одного губернатора запустили в Сети

Пресс-служба и. о. губернатора Новгородской области опровергла фейк о его смерти

Пресс-служба исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Александра Дронова опровергла фейк о его гибели. Такое заявление опубликовал руководитель ведомства Николай Шестаков в своем Telegram-канале .

«Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке», — написал он.

Позднее и сам Дронов сообщил в соцсетях, что жив и здоров, и пообещал направить на фронт еще беспилотников «для работы с „креативными“ дегенератами».

Ранее аналогичные фейки появились о губернаторах Самарской и Вологодской областей.

Вячеслав Федорищев рассказал, что вброс появился после атаки украинских беспилотников на Сызранский НПЗ, и призвал не верить недоброжелателям.

В свою очередь, Георгий Филимонов отреагировал на сообщения о собственном смертельном отравлении с юмором.