«Фейк укронацистов». Губернатор Самарской области опроверг слухи о самоубийстве

Федорищев заявил, что слухи о его самоубийстве — украинский фейк

В Сети появились слухи о том, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев якобы свершил самоубийство. По его словам, это фейк, который распространяют украинские недоброжелатели. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале .

«Это фейк, который наши недруги-укронацисты распространяют в развитие позавчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — сказал Федорищев в своем видеообращении жителям региона.

Позапрошлой ночью, с 18 на 19 февраля, в Самарской области украинские боевики атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил тогда губернатор в результате атаки никто не пострадал.

Также в видеообращении Федорищев прокомментировал соглашение о сотрудничестве, которое губернатор подписал с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. В рамках этого договора РЭО окажет поддержку региональному оператору для исправления ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в регионе.