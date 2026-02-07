С марта в России заработает единый регистр пациентов по 12 группам болезней

Единый федеральный регистр пациентов с 12 группами неинфекционных заболеваний начнет работу в России с 1 марта. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Султан Хамзаев.

В список войдут сведения о страдающих сахарным диабетом, ишемическими болезнями сердца, сердечной недостаточностью, а также болезнями печени и легких. Отдельные группы составят психические расстройства и расстройства поведения.

Объединение информации о заболеваниях пациентов со всех регионов в единую базу данных важно для мониторинга заболеваемости, а также для качества проводимого лечения.

Он добавил, что передача анамнеза поможет лучше выстраивать тактику лечения. Депутат отметил, что аналогичная практика уже успешно действует для инфекционных болезней.

Это позволяет своевременно контролировать эпидемическую обстановку в стране. Новый регистр также позволит точнее прогнозировать потребности в лекарствах, оборудовании и специалистах.

По мнению парламентария, регионы должны получить возможность не только вносить данные, но и анализировать заболеваемость. Это улучшит планирование ресурсов и сделает распределение помощи более точечным.

Хамзаев подчеркнул, что система позволит государству централизованно рассчитывать потребность в жизненно важных лекарствах. Это гарантирует их наличие для пациентов и снизит уровень коррупционных схем.

Ранее всероссийский конгресс пациентов предложил создать электронную базу тех, кто нуждается в лекарственном обеспечении из-за хронического заболевания.